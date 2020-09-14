كورونا.. الصحة العراقية تسجل أعلى حصيلة شفاء و72 وفاةً و 4169 إصابة جديدة

2020/09/14 | 17:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الصحة العراقية ، اليوم الإثنين 14-9-2020، تسجيل 72 وفاةً و 4169 اصابة جديدة بفيروس كورونا بعد اجراء 23989 فحصاً اليوم.

وحلت بغداد بالمرتبة الأولى بعدد الاصابات بعد تسجيلها 1168 اصابة اليوم فيما جاءت البصرة ثانيةً بـ 302 إصابة جديدة.

وسجلت الوزارة اليوم أعلى حصيلة شفاء من فيروس كورونا منذ دخوله في شباط الماضي بعد التاكد من شفاء 4427 مصاب من فيروس كورونا

وكانت الحصيلة الاعلى السابقة قد سجلت بتاريخ 7 أيلول الجاري ويلغت 4313 متعافٍ.

في ادناه التفاصيل الكاملة لجميع محافظات العراق.

وفي وقت سابق ، وجه مدير عام الصحة العامة في وزارة الصحة، رياض الحلفي، الإثنين (14 أيلول، 2020)، رسالة تحذير إلى المواطنين بشأن فيروس كورونا، مع قرب حلول فصل الشتاء.

وقال الحلفي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "المواطنين يصابون بالإنفلونزا الموسمية مع قرب حلول فصل الشتاء، وهذا ما سيجعلهم في حيرة، فيما إذا كانت موسمية أو فيروس كورونا".

وأضاف، أن "المواطنين مطالبون بالتعامل مع الانفلونزا العادية على أنها فيروس كورونا".

وتابع، أن "فيروس كورونا المستجد لا يمكن حسم الجدل بشأنه على الاطلاق، حيث كان الجميع يتوقع ضعفه في فصل الصيف، لكنه لم يتأثر بارتفاع درجات الحرارة وبقي عدد الاصابات على حاله ويأخذ بالارتفاع بشكل مستمر"، مشيراً إلى أن "وزارة الصحة مستعدة لأسوأ الاحتمالات في توسيع عدد الاسرة والفحوصات ".

وبين الحلفي، أن "20% من المصابين بكورونا يصلون إلى المستشفيات في حالة حرجة جدا لأنهم يتعاملون مع أصابتهم على انها انفلونزا موسمية، ويتوفون بعد وقت قصير جدا".

وفي وقت سابق، توقعت منظمة الصحة العالمية، الاثنين (14 ايلول 2020)، ارتفاع الوفيات حول العالم جراء فيروس كورونا، خلال الشهرين المقبلين، مشيرة إلى أن الوفيات اليومية، سترتفع بشكل كبير.

وقال مدير المنظمة في أوروبا، إن "الشهرين المقبلين سيكونان أقسى مع ارتفاع عدد حالات الوفاة اليومية بفيروس كورونا".

المستشفيات في حالة حرجة جدا لأنهم يتعاملون مع أصابتهم على انها انفلونزا موسمية، ويتوفون بعد وقت قصير جدا".

وفي وقت سابق، توقعت منظمة الصحة العالمية، الاثنين (14 ايلول 2020)، ارتفاع الوفيات حول العالم جراء فيروس كورونا، خلال الشهرين المقبلين، مشيرة إلى أن الوفيات اليومية، سترتفع بشكل كبير.

وقال مدير المنظمة في أوروبا، إن "الشهرين المقبلين سيكونان أقسى مع ارتفاع عدد حالات الوفاة اليومية بفيروس كورونا".

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