تسجيل 4169 إصابة بفيروس كورونا في العراق اليوم/موسع

2020/09/14 | 17:11 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ اعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 4169 إصابة بفيروس كورونا في العراق اليوم.وذكرت الوزارة في أحصائياتها اليوم:" ان عدد الإصابات بلغ 4169 وعدد حالات الشفاء بلغت 4427 حالة فيما بلغ عدد حالات الوفاة 72"./انتهى7‏

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