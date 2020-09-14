ملا طلال يعلن عن حل معضلة المشمولين بقانون التدرج الصحي في موازنة 2020


ملا طلال يعلن عن حل معضلة المشمولين بقانون التدرج الصحي في موازنة 2020
2020/09/14 | 17:11 - المصدر: وكالة نينا
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بعد دخول القوات الأمريكية بغداد في نيسان عام 2003 اقدم الحاكم العسكري الأمريكي بول بريمر على حل وكالة الانباء العراقية /واع/..الوكالة الرسمية ...

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