ملا طلال: موازنة العام الحالي لتنظيم الانفاق الحكومي للأشهر الـ3 المقبلة

2020/09/14 | 17:11 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / قال احمد ملا طلال، المستشار الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء ان موازنة العام الحالي جاءت لأجل تنظيم عملية الانفاق الحكومي للأشهر الـ3 المقبلة، مشيرا الى ان العجز كبير في موازنة 2020./انتهى5

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