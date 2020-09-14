مجلس الوزراء العراقي يقر موازنة 2020 ويرسلها للبرلمان

2020/09/14 | 17:11 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية احمد ملا طلال، الاثنين، ان مجلس الوزراء اقر موازنة 2020 وارسلها للبرلمان....

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