تسجيل حصيلة قياسية بإصابات كورونا في كردستان العراق

2020/09/14 | 17:11 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة في كردستان العراق، الإثنين، تسجيل حصيلة قياسية بإصابات فيروس كورونا كوفيد- ١٩....

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