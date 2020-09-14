شمخاني يحذر الرؤساء الخونة والمساومين الذين يضحون بالقضية الفلسطينية

2020/09/14 | 17:11 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني علي شمخاني الرؤساء الخونة والمساومين الذين يضحون بمصالح العالم الاسلامي والقضية الفلسطينية من اجل رغباته...

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