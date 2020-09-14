أول تعليق نيابي على تعيينات الكاظمي الأخيرة: تفوح منها رائحة التحزب والمحاصصة

2020/09/14 | 17:13 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد..

اكد النائب ظافر العاني، الاثنين، ان الحكومة اطلقت تعيينات تفوح منها رائحة التحزب بعد مطالبة المرجع الديني علي السيستاني بالاصلاح.

وقال العاني في تغريدة على “تويتر”: “بالامس كان بيان السيد السيستاني يطالب بالاصلاح..



وقبل ان يجف حبر النجف اطلقت الحكومة تعيينات في مفاصل حيوية بالدولة تفوح منها رائحة التحزب والمحاصصة”.

واجرى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاثنين، سلسلة تغييرات كبيرة في عدد من المناصب الحكومية والهيئات الرسمية.



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