جدل حول عودة السفينة التركية من شرق المتوسط.. وأنقرة توضح  

2020/09/14 | 17:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت أنقرة، الاثنين، أن عودة سفينتها البحثية التي نشرتها في شرق البحر المتوسط، وكانت أساس التوتر مع اليونان، لا تشكل تراجعا، ودعت أثينا إلى القيام ببادرة مقابلة.

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