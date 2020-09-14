ملا طلال يكشف عن التوصل الى بعض الخيوط في قضية اغتيال هشام الهاشمي

2020/09/14 | 17:15 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف احمد ملا طلال المتحدث باسم رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، عن التوصل لبعض الخيوط لتحديد أشخاص في قضية اغتيال هشام الهاشمي، فيما اشار الى ان موازنة 2021 ستكون مختلفة وستعالج الكثير من القضايا التي تهم المواطنين.

وقال ملا طلال، في تصريحات صحفية تابعتها “تقدم” ، ان “الكاظمي وصف موازنة العام الحالي بأنها بسيطة استثنائية، وجاءت من اجل تنظيم عملية الاقتراض الداخلي والخارجي وعملية الانفاق الحكومة للأشهر الـ3 المقبلة، حيث كان العجز في موازنة 2020 كبير“، مبينا انه “تم حل معضلة المشمولين بقانون التدرج الصحي في موازنة 2020 كما أمنت رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية“.

واضاف ملا طلال، ان “موازنة 2021 ستكون مختلفة وستعالج الكثير من القضايا التي تهم المواطنين، وسيكون هنالك تعاطٍ جديد في تبويب الإيرادات فيها”، لافتا الى ان “الحكومة ملتزمة بتهيئة الاجواء للانتخابات المبكرة، والموقف العراقي السعي باتجاه الخطوات الدبلوماسية من أجل عدم التصعيد في المنطقة“.

واعلن، عن “قرب تشكيل لجنة تقصي الحقائق لمعرفة قتلة المتظاهرين“، كاشفا عن “التوصل لبعض الخيوط لتحديد أشخاص في قضية اغتيال الهاشمي”.

واكد انه “قريبا قد تسمعون عن الاطاحة باسماء مهمة واحالتها للقضاء نتيجة ملفات فساد“، موضحا ان “الربط السككي لايزال الحديث عنه بأوله ومجرد أفكار، والحكومة الحالية لن تفرط بأي حق من حقوق المواطنين، كما ان الكويت دولة جارة ومستعدون لمدّ حوار طويل لحلّ جميع القضايا”.

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