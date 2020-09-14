الكهرباء تصدر قراراً يخص موظفي العقود الاستثمارية وتحدد آلية رواتبهم (وثيقة)

2020/09/14 | 17:19 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أصدرت وزارة الكهرباء، الاثنين، قرارا بتحويل كافة عقود الموظفين الاستثمارية الى عقود تشغيلية.



ونصت وثيقة، حصل عليها "ناس"، (14 أيلول 2020)، على "تحويل التعاقد لموظفي العقود والاجور في وزارة الكهرباء من الموازنة الاستثمارية الى الموازنة التشغيلية، كما ان صرف الرواتب سيتم حسب القرارين ٣١٥ و٣٣٧ لسنة ٢٠١٩ وبأثر رجعي".

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