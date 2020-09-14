العمل: تمَّ تضمين رواتب ذوي الإعاقة (الشمول الجديد) في موازنة 2020

2020/09/14 | 17:25 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، عن تضمين رواتب ذوي الإعاقة (الشمول الجديد) في موازنة ٢٠٢٠.وقال وزير العمل عادل الركابي، إنه "تمَّ تضمين رواتب ذوي الإعاقة (الشمول الجديد) في موازنة ٢٠٢٠ وعددهم ٥٧٠٠٠ أسرة ابتداءً من ١-١-٢٠٢٠".Mohameed شارك إذا أردت

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