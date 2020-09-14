ملا طلال: الكويت دولة جارة ومستعدون لمد حوار طويل لحل جميع القضايا

2020/09/14 | 17:25 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ملا طلال: الكاظمي وصف موازنة 2020 بأنها بسيطة استثنائية

ملا طلال: موازنة 2020 جاءت من أجل تنظيم عملية الانفاق الحكومي للأشهر الـ3 المقبلة

ملا طلال: موازنة 2020 جاءت من اجل تنظيم عملية الاقتراض الداخلي والخارجي

ملا طلال: العجز في موازنة 2020 كبير

ملا طلال يعلن حل معضلة المشمولين بقانون التدرج الصحي في موازنة 2020

ملا طلال يكشف عن التوصل لبعض الخيوط لتحديد أشخاص في قضية اغتيال الهاشمي

ملا طلال : موازنة 2020 أمنت رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية

ملا طلال: موازنة 2021 في طور الإعداد

ملا طلال: تعاطٍ جديد في تبويب الإيرادات بموازنة 2021

ملا طلال: الحكومة ملتزمة بتهيئة الاجواء للانتخابات المبكرة

ملا طلال يعلن قرب تشكيل لجنة تقصي الحقائق لمعرفة قتلة المتظاهرين

ملا طلال: قريبا قد تسمعون عن الاطاحة باسماء مهمة عليها ملفات فساد واحالتها للقضاء

ملا طلال: الموقف العراقي السعي باتجاه الخطوات الدبلوماسية من أجل عدم التصعيد في المنطقة

ملا طلال: الربط السككي لايزال الحديث عنه بأوله ومجرد أفكار

ملا طلال: الحكومة الحالية لن تفرط بأي حق من حقوق المواطنين

ملا طلال: الكويت دولة جارة ومستعدون لمدّ حوار طويل لحلّ جميع القضايا

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