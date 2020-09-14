ملا طلال :لايوجد هناك مانع من تكليف شخصيات متحزبة إذا كانت نزيهة وكفوءة

2020/09/14 | 17:31 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اكد المتحدث باسم رئيس مجلس الوزراء احمد ملا طلال اليوم الاثنين ” لايوجد هناك مانع من تكليف شخصيات متحزبة إذا كانت نزيهة وكفوءة”.

وقال ملا طلال في مؤتمر صحفي عقده في مجلس الوزراء وحضره مراسل “خبر برس” ان” الحكومة ملتزمة بعدم التفريط بالحقوق العراقية في الموانئ والحدود البحرية والبرية “، مشيرا الى ان” الحكومة ملتزمة بعدم التفريط بالحقوق العراقية في الموانئ والحدود البحرية والبرية”.

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