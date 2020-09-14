رفع سيطرة الحلابسة عند مدخل الفلوجة للمرة الاولى منذ خمسة اعوام   

2020/09/14 | 17:34 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ الانبار..

أعلن قائممقام الفلوجة مؤيد فرحان الدليمي، الاثنين، رفع سيطرة الحلابسة الامنية غرب المدينة.

وقال الدليمي لـ /المعلومة/ إنه “تم رفع سيطرة الحلابسة الامنية غربي مدينة الفلوجة للمرة الاولى منذ نحو 5 اعوام “.

واضاف ان “السيطرة التي تمت تجزئتها ونقلها لمواقع بديلة ستكون على الطريق الذي يربط الفلوجة بالمناطق الغربية والثانية ستكون على الطريق المؤدي على المدينة السياحية في الحبانية”.

واعتبر أن “رفع سيطرة الحلابسة الامنية سوف يساهم في فك الاختناقات المرورية فضلا عن رفع المعاناة عن المواطنين جراء الازدحام الشديد الناجم من وجود هذه السيطرة “.



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