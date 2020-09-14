الموقف الوبائي في العراق: أكثر من 4 آلاف إصابة جديدة

2020/09/14 | 17:39 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت البلاد أكثر من 4 آلاف حالة شفاء (Getty)

الترا عراق - فريق التحرير

ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس "كورونا" في العراق، الإثنين، إلى أكثر من 294 ألف حالة، بعد تسجيل آلاف الإصابات الجديدة بالفيروس.

سجل العراق نحو 4600 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وعشرات الوفيات خلال 24 ساعة

ونشرت وزارة الصحة الموقف الوبائي التفصيلي، 14 أيلول/سبتمبر، وتضمن تسجيل ​4169 إصابة جديدة و72 حالة وفاة.

كما أشار الموقف، إلى تسجيل 4427 حالة تماثل إلى الشفاء، لترتفع نسب الشفاء إلى نحو 79%، فيما ارتفع عدد المصابين الذين يخضعون للعلاج إلى 57 ألفًا و260 شخصًا، 539 منهم تحت العناية المركزة.

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