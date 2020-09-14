ما هي شرعية ومرجعية الأمم المتحدة؟

2020/09/14 | 17:39 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كتب / إياد الإمارة…

يمكنني أن اسجل هذا السؤال بصياغة أخرى أكثر وضوحاً هو، ما الفرق بين سياسات الولايات المتحدة الأمريكية والمنظمة الدولية الأمم المتحدة؟

وهل أنصفت الأمم المتحدة الشعوب المضطهدة بخلاف ما تقوم به الولايات المتحدة؟

ولي أن اسأل سؤالاً آخر، خاص بحرية وإستقلال العراق فهل نحن في بلد محتل؟

أم أن الوضع في العراق قد “اختل” إلى درجة تدخل هذه المنظمة الدولية المقلق؟

أسألة يفترض بنا البحث عن إجابات موضوعية لها ونحن نشهد مرحلة جديدة من سجال العملية السياسية العراقية التي لا تزال غير منتجة حتى الساعة!

تجربتنا مع هذه المنظمة في العراق وفي مناطق مختلفة من عالمينا العربي والإسلامي غير مطمأنة، ولا تكاد تعدو كونها مجرد غطاء لرغبات القوى الدولية التي تريد تحقيق رغباتها الخاصة التي قد تتقاطع مع رغبات ومصالح الشعوب.

واختم حيرتي بسؤال أخير هو، مَن هي السيدة العظيمة جليلة القدر “بلاخارست”؟

وما هو مقامها الرفيع في المقامات النورانية الذي نجهله كما نجهل الكثير من الأشياء ولانستطيع أن ننبس ببنت شفة؟

صحيح أننا لا نملك حق السؤال والإستفسار فذلك حرام شرعاً وعلى إعتبار إننا من “العوام” الذين يعومون “عميان”.



ولكن ماكو شوية إحترام لعقولنا الصغيرة “العائمة”؟

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