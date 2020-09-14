ملا طلال : قريبا تشكيل لجنة تقصي الحقائق لمعرفة قتلة المتظاهرين

2020/09/14 | 17:42 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اعلن احمد ملا طلال المستشار الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء عن قرب تشكيل لجنة تقصي الحقائق لمعرفة قتلة المتظاهرين، مبينا ان الحكومة الحالية لن تفرط بأي حق من حقوق المواطنين./انتهى3

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