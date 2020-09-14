/ نينا / تنشر معلومات أولية للتعريف بأصحاب المناصب التسعـة المعينين لرئاسات الهيئات المستقلة

2020/09/14 | 17:42 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / تنشر الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/، معلومات أولية للتعريف بأصحاب المناصب العليا الذين أصدر رئيس مجلس الوزراء الكاظمي، اليوم أمراً ديوانيا بتكليفهم في مناصب رئاسات الهيئات المستقلة .1- منهل عزيز رؤوف الحبوبي – أمين بغدادمهندس معماري عراقي، عمل على تمثيل تراث بلاد الرافدين في تصاميمه ويمثل امتداداً ما بعد حداثوي لمدرسة العمارة العراقية.صمم الحبوبي بمشاركة فريق شاب، مبنى مجلس الوزراء العراقي، سنة 2011 وشارك بالتصميم في مؤتمر تيدكس للإبداع العالمي بنسخته الذي عقدت في العاصمة بغداد، ودخل تصميمه بمنافسة مع المعمارية العراقية العالمية الراحلة زها حديد، حيث استند التصميم على أول رمز للأبدية في التاريخ، وصمم قاعدة المبنى المستوحاة من تكوين مدينة بغداد القديمة، مكملا هوية التصميم بانتمائه إلى حضارة ما بين النهرين، حيث فاز تصميمه على تصميم المعمارية الراحلة زها حديد.2- حسن الشمري- رئيس هيأة الاوراق الماليةحسن حلبوص حمزة الشمري، مرشح سابق عن ائتلاف النصر، مواليد 1972 الشوملي بمحافظة بابل، حصل على البكالوريوس في القانون جامعة بغداد عام 1992م، عضو اللجنة القانونية بالجمعية الوطنية في عام 2005، عضو مجلس النواب العراقي لدورتين، ووزير العدل الأسبق في الحكومة ترأسها نوري المالكي بين عامي 2010-2014.3- النائب فالح العيساوي-وكيلاً لجهاز الأمن الوطنيهو النائب فالح يونس حسن العيساوي، شغل عدة مناصب منها قائممقام عامرية الصمود، وعضو مجلس محافظة الانبار، ثم قائممقام مدينة الفلوجة، ثم نائب رئيس مجلس محافظة الانبار، ثم عضو مجلس النواب العراقي عن محافظة الانبار وعضو لجنة الامن والدفاع النيابية ومتحدث باسم تحالف القوى العراقية، برئاسة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.4- سهى داود الياس نجار رئيس الهيئة الوطنية للاستثماروهي مستشارة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وعضو مجلس إدارة منظمة غير حكومية تأسست عام 2009، وشاركت مؤخرا في المباحثات العراقية السعودية التي أجراها وزير المالية علي علاوي في يوليو الماضي.5- خالد العبيدي - وكيل عمليات جهاز المخابرات العراقيخالد متعب ياسين العُبيدي، عضو مجلس النواب الحالي، شغل منصب وزير الدفاع في العراق (2014-2016)، ولد في سنة 1959 في مدينة الموصل في العراق وحاصل على شهادة بكالوريوس في هندسة الطائرات، ودكتوراه في العلوم السياسية عام 2011.6- سالم عبد الهادي الجلبي- مدير مصرف التجارة العراقي TBIنجـل شقيق أحمد الجلبي، ترأس المحكمة العراقية الخاصة المكلفة بالنظر في جرائم الحرب، وأصبح مدير المحكمة الجنائية المختصة بمحاكمة رئيس النظام السابق، صدام حسين وأركان نظامه في عام 2003.وهو محامي تلقى تعليمه في الولايات المتحدة، وشارك بدور بارز في صياغة الدستور العراقي الجديد، وكان في وقت ما المرشح المفضل لدى الولايات المتحدة وبريطانيا لشغل منصب الرئيس العراقي بعد 2003.وكان سالم الجلبي عضوا في المجلس الذي وضع قانون تنظيم الدولة الأساسي في المرحلة الانتقالية.7- مصطفى غالب مخيف الكتاب – محافظ البنك المركزيويشغل مصطفى غالب مخيف الكتاب المعين حديثاً بمنصب محافظ البنك المركزي العراقي، مدير الدائرة القانونية في البنك المركزي.8- الشيخ سامي المسعودي - رئيس هيأة الحج والعمرةسامي عمران المسعودي، ولد في بغداد في منطقة بغداد الجديدة عام 1980، حاصل على البكالوريوس من جامعة الكوفة في النجف في الإدارة والاقتصاد، ثم حصل على الماجستير بنفس الاختصاص، عمل مستشاراً في هيأة الحشد الشعبي ، وفي يناير الماضي، عين نائباً لرئيس ديوان الوقف الشيعي.9- علاء جواد حميد الساعدي – رئيس هيأة النزاهةقاضٍ عراقي، وترأس هيئة دعاوى الملكية، وفي عام 2011، عينه رئيس الوزراء، الأسبق نوري المالكي، رئيساً لهيئة النزاهة بالوكالة، خلفاً للقاضي رحيم العكيلي.وفي عام 2015، قدم علاء الساعدي طلباً الى رئيس الوزراء الاسبق حيدر العبادي، آنذاك لإعفائه من رئاسة هيئة النزاهة./انتهى5

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