2020/09/14 | 17:44 - المصدر: كل العراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- [بغداد_این]اعلنت امانة بغداد، الاثنين، اغلاق كراج متجاوز قرب دائرة التقاعد وسط العاصمة.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (امانة بغداد: اغلاق كراج متجاوز قرب التقاعد
) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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