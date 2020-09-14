امانة بغداد: اغلاق كراج متجاوز قرب التقاعد

2020/09/14 | 17:44 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_این]اعلنت امانة بغداد، الاثنين، اغلاق كراج متجاوز قرب دائرة التقاعد وسط العاصمة.

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