سائرون: الكاظمي بات يسير بنهج أسلافه وتعييناته الأخيرة وزعت على الأحزاب

2020/09/14 | 17:53 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..

اعتبر النائب عن تحالف سائرون، علي سعدون، الاثنين، أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يسير على نهج رؤساء الحكومات الذين سبقوه، مؤكدا وجود المحاصصة الحزبية في التعيينات الأمنية والمدنية الأخيرة.

وقال سعدون لــ /المعلومـة/ إن “التعيينات الاخيرة التي أجراها رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي لا تخلوا من المحاصصة الحزبية لجهات معينة”، مضيفا أنها “تحتاج الى اطلاع مجلس النواب عليها لدراستها وقراءتها”.

وأضاف، أن “الكاظمي وزع المناصب الامنية لجهات حزبية معينة”، مشيرا الى أن “اغلب الوجوه في المناصب منتمية الى شخصيات سياسية وهو بهذا يعكس سياسته وتشابهها مع اسلافه السابقين”.

واجرى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاثنين، سلسلة تغييرات كبيرة في عدد من المناصب الحكومية والهيئات الرسمية.



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