القيم :لمحة حول المفهوم - محمد الهادي حاجي

2020/09/14 | 17:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_الهادي_حاجي القيم: لمحة نظرية حول المفهوم:يعتبر مفهوم القيم من أكثر مفاهيم العلوم الاجتماعية تعقيدا ليس بوصفه ينتمي لحقول معرفية متعددة فحسب، وإنما لارتباطه بعديد المفاهيم الأخرى كالاتجاهات والتصورات والدوافع، وهو مفهوم شديد الارتباط بالفلسفة، إذ تعتبر القيم التراث الفلسفي، جزءًا من علم الأخلاق والسياسة وعلم الجمال، وقد حاولت الفلسفة الإجابة على عديد الإشكاليات مثل هل للقيم وجود واقعي موضوعي؟ هل تخضع للوج ......





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