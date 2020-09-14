انتفاضة الجوع والغضب التشرينية وأهدافها - فلاح أمين الرهيمي

2020/09/14 | 17:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فلاح_أمين_الرهيمي إن أي سلوك أو تصرف يكمن وراءه أسباب وعوامل في تنفيذه والوصول إلى النتائج التي سعى إليها السلوك والتصرف وتحقيقه ...



فكانت الأسباب التي انفجرت من أجلها الانتفاضة البطالة، الجوع، الفقر، الفساد الإداري، المحاصصة الطائفية، فوضى الدولة، اقتصاد ريعي، شعب عطال بطال استهلاكي وغير منتج، تدمير الأسس التربوية (المدرسة والبيت والدولة) الجامعات تخرج الوجبات تلو الوجبات من الطلبة وترميهم في مستنقع البطالة، ولي أ ......





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