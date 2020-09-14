احمد ملا طلال : قريبا سيتم الاطاحة بأسماء كبيرة بتهمة الفساد

2020/09/14 | 17:57 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- كشف أحمد ملا طلال المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي عن توجه الحكومة للاطاحة قريباً بأسماء مهمة واحالتها للقضاء بتهمة الفساد.وقال ملال طلال في مؤتمر صحفي تابعته “المستقلة” اليوم الاثنين ، إن “بيان المرجعية الدينية داعم للحكومة وان الحكومة ماضية لمحاربة الفساد”.وأضاف ملا طلال، “قريبا قد تسمعون عن الاطاحة باسماء […]

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