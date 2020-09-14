عضو بالدفاع النيابية يدعو الى “ميثاق شرف عشائري” للحد من النزاعات العشائرية

2020/09/14 | 17:58 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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دعا عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب بدر الزيادي، اليوم الاثنين، الى رعاية الحكومة المركزية وعلى رأسها القائد العام للقوات المسلحة الى”ميثاق شرف عشائري” للحد من النزاعات العشائرية.





وقال الزيادي، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، أن “النزاعات تفاقمت وهي تعود بالسلب على المجتمع لما تخلفه من قتال ويذهب ضحيتها خسائر من الأطراف المتنازعة والضرر يلحق بالجميع، فضلاً عن خسائر تشمل الأموال العامة وضرر المنشآت الحيوية “كالطاقة الكهربائية” وهذا ما يحدث عند كل نزاع عشائري”.

وأضاف الزيادي، أن “الحكومة لديها في الوزارات الامنية قسم خاص لشؤون العشائر لكنه لم يعمل بالمستوى المطلوب ومازالت النزاعات مستمرة دون وضع حلول جذرية وجوهرية للحد منها، وان الاحتكام للقانون الذي هو يُعد الفيصل في انصاف صاحب الحق ومعاقبة المسيء وهذا يجب أن يدعم من شيوخ ووجهاء العشائر والتثقيف له كونه الركيزة الأساسية لبناء مجتمع خالي من التعصب والعنف والدعوة للسلم الأهلي والمجتمعي”.

ودعا الزيادي، الى “رعاية الحكومة المركزية وعلى رأسها القائد العام للقوات المسلحة الى (ميثاق شرف عشائري) للحد من النزاعات العشائرية وتفاقمها وان يكون الاحتكام للغة القانون والدولة بدل اللجوء إلى العنف والقتل والأعراف التي أضرت بسمعة العشائر العراقية الاصلية“.

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