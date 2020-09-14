العاني منتقدا: تعيينات الكاظمي تخالف تعليمات المرجعية وتعيدنا للمربع الأول

2020/09/14 | 17:58 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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خاص: دجيتال ميديا ان ار تي

اعرب النائب ظافر العاني عن اسفه لسماعه خبر التعيينات الجديدة التي قام بها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في عدد من المناصب المهمة في الدولة، واعتبر انها جاءت وفق معايير التحزب والمحاصصة، ومخالفة لتعليمات المرجعية.

وقال العاني في تصريح لـ "دجيتال ميديا ان ار تي" اليوم (14 ايلول 2020) انه "امر مؤسف ان نفاجأ اليوم بعدد من التعيينات بمناصب مهمة ومفصلية بالدولة العراقية، وقد جاءت وفق معايير التحزب والمحاصصة وخالية من مبدأ التوازن"

واضاف العاني ان هذه التعيينات جاءت " على الرغم من ان خطاب المرجعية، امس نص على ضرورة اجراء اصلاحات سياسية وادارية مهمة في الدولة العراقية، والابتعاد عن كل ما يمت للفساد الاداري بصلة".

وختم العاني تصريحه بالقول ان "هذه التعيينات تعيدنا للمربع الاول للأسف".

وكان رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي أجرى ، الاثنين، تغييرات في عدد من المناصب العليا في الدولة.

وذكر مصدر حكومي مطلع، في تصريح صحفي، تابعه ديجيتال ميديا إن آر تي، اليوم، 14 أيلول 2020، أن رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، أجرى عدة تغييرات، حيث عين مصطفى غالب مخيف الكتاب، محافظا للبنك المركزي العراقي، وسهى داود الياس النجار، رئيسا للهيئة الوطنية للاستثمار، والمهندس منهل عزيز رؤوف الحبوبي، أمينا لبغداد.

وأضاف انه تم تعيين سالم جواد عبدالهادي الجلبي، مديرا للمصرف العراقي للتجارة TBI، وخالد العبيدي، وكيلا لشؤون العمليات لجهاز المخابرات الوطني العراقي.

كما تم تعيين فالح يونس حسن، وكيلا لجهاز الامن الوطني، وحسن حلبوص حمزة، رئيسا لهيئة الاوراق المالية، وسامي المسعودي، رئيسا لهيئة الحج والعمرة، وعلاء جواد حميد، رئيسا لهيئة النزاهة.

وأوضح المصدر، ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اجرى أيضا تغييرا في 8 وكلاء وزارات.

جدير بالذكر ان علي العلاق، كان يتولى منصب محافظ للبنك المركزي، وذكرى علوش، كانت امينا لبغداد.

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