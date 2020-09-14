اغتصب ابنته البالغة 18 عاما .. شرطة كركوك تعلن القاء القبض على الاب المعتدي

2020/09/14 | 18:01 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ كركوك

اعلن مصدر في شرطة كركوك عن القبض على رجل يبلغ من العمر 45 سنة بتهمة الاعتداء الجنسي على ابنته البالغة من العمر 18 سنة وهم من العوائل التي لجأت للسكن بكركوك منذ سنوات .

وأفاد المصدر أن فتاة بعمر الثامنة عشرة لجأت يوم أمس، الأحد 13 أيلول، لإحدى مفارز الشرطة بالقرب من شركة طارق في منطقة دوميز و سجلت شكوى ضد والدها متهمة اياه بـ”الاعتداء عليها جنسياً”.

وأكد أن مركز شرطة دوميز قام على الفور بالتحقيق في الحادث، حسب أقوال الفتاة، إن والدها بدأ باغتصابها منذ أن كانت في العاشرة من عمرها و نتيجة لذلك فقدت عذريتها.

يذكر ان العائلة تتألف من شقيقتين و شقيقين، اضافةً الى والدتهم المصابة بمرض السرطان منذ عدة أعوام و هي تقيم حالياً عند والدتها وفقاً لتحقيقات الشرطة فإن الفتاة قالت “اليوم (13 أيلول) أراد والدي الاعتداء جنسياً على شقيقتي الأخرى البالغة 22 سنة، فمنعته و بدأت بالصراخ، فرّ والدي مذعوراً، بعدها لجأت الى مفرزة الشرطة.

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