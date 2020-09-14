الفتح: نؤيد دعوة المرجعية بالانتخابات ومايعيقها تصاعد الخلافات حول القانون

2020/09/14 | 18:04 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/خاص…

اعلن تحالف الفتح، الاثنين، تأييده لدعوة المرجعية بأجراء انتخابات مبكرة، مبينا ان ما يعيق الامر الخلافات الحادة حول قانون الانتخابات.

وقال النائب عن الفتح مختار الموسوي لـ/المعلومة/ ان “نؤيد دعوة المرجعية الدينية لأجراء انتخابات مبكرة وفي الفتح مصرين على الانتخابات المبكرة”.

واضاف ان “مايعيق الانتخابات المبكرة هو شدة الخلافات على قانون الانتخابات والتي تزداد مع كل جلسة حوار لتقريب وجهات النظر حول الدوائر الانتخابية”.

واوضح الموسوي ان “الشعب العراقي غير مهيأ لانتخابات مبكرة كونه ناقم على الوضع بسبب تردي الخدمات والشعب يبحث عن الخدمات قبل الانتخابات”.

وكانت المرجعية الدينية دعت, امس الاحد, خلال اللقاء مع ممثلة الامم المتحدة الى اجراء الانتخابات المبكرة ومحاسبية الفاسدين.انتهى25و

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