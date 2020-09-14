كورونا يحصد المزيد: وفاة 72 شخصا وإصابة 4169 ترفع الإجمالي 294 ألفا في العراق

2020/09/14 | 18:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سجلت وزارة الصحة وفاة اثنين وسبعين شخصا بفيروس كورونا خلال يوم واحد فقط ليرتفع إجمالي الوفيات إلى ثمانية آلاف وست وثمانين حالة.

فيما شخصت الوزارة إصابة أربعة آلاف ومئة وتسعة وستين شخصا ليصل إجمالي الإصابات إلى مئتين وأربعة وتسعين ألفا.

وللمرة الأولى يسجل العراق حصيلة مرتفعة لحالات الشفاء تجاوزت حالات الإصابة بواقع أربعة آلاف وأربعة ومئة وسبع وعشرين حالة.

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