العراق ومصر يؤكدان على أهمية التعاون الأمني والاستخباري المشترك بين البلدين

2020/09/14 | 18:12 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد مستشار الأمن الوطني قاسم الأعرجي، اليوم الاثنين، على أهمية التعاون الأمني والاستخباري المشترك بين العراق ومصر.

وقال المكتب الإعلامي لمستشارية الأمن الوطني، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “مستشار الأمن الوطني، قاسم الأعرجي، اتقبل، بمكتبه اليوم الإثنين، سفير جمهورية مصر العربية في بغداد، علاء موسى”، مبينا ان “اللقاء شهد استعراض العلاقات التأريخية بين بغداد والقاهرة، وسبل الارتقاء بها بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين”.

وأكد الأعرجي، خلال اللقاء، على “أهمية التعاون الأمني والاستخباري المشترك بين العراق ومصر، وتبادل الزيارات التي من شأنها تعزيز التواصل الأخوي وتطوير العلاقات الثنائية في جميع المجالات”.





من جهته أكد السفير المصري، أن “بلاده على استعداد دائم للتعاون مع العراق في مجالات الأمن والتنمية والاقتصاد وتبادل المعلومات، وأن مصر مستعدة لفتح آفاق عمل أوسع مع أشقائها في العراق بمايخدم مصالح البلدين، ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم”.

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