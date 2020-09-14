دولة خليجية تجيز الاستخدام الطارئ للقاح كورونا

2020/09/14 | 18:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبدالرحمن العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع الاماراتي خلال الإحاطة الإعلامية عن آخر المستجدات حول فيروس #كورونا: الإمارات ممثلة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع تجيز الاستخدام الطارئ للقاح "كوفيد19" والذي سيكون متاح للفئات الأكثر تعاملاً مع مصابي كوفيد19من أبطال خط الدفاع الأول

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