الخدمات النيابية : : نسعى لتحويل جنس الارض الزراعية التي شُيدت عليها دور الى سكنية

2020/09/14 | 18:13 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اكدت لجنة الخدمات والاعمار النيابية سعيها لاصدار قانون يحول جنس الارض الزراعية التي شيدت عليها دور الى سكنية ، فيما انتقدت تهديم الهياكل والمنازل الموجودة على هذه الاراضي من قبل الجهات المعنية والدوائر المختصة.واشارت عضو اللجنة النائب ايمان العبيدي ، الى ازمة السكن التي يعانيها العراق بصورة عامة وبغداد بصورة خاصة ، حيث يحتاج العراق بما لا يقل عن 2.5 مليون وحده سكنية لحل ازمة السكن في البلاد .واضافت ، في بيان صحفي ، ان " هناك تحركات للجهات المختصة والدوائر ذات العلاقة من اجل ازالة التجاوزات على الاراضي الزراعية ، من خلال هدمها لبيوت وصلت فيها نسب الانجاز الى اكثر من 50 % وقد تصل الى حتى 90 % ومنع دخول المواد الخاصة للبناء لهذه المناطق، ومنها مناطق السريدات وبعض مناطق اطراف بغداد الفقيرة".وتساءلت " اذا كانت هذه الجهات ترفض البناء على هذه الاراضي لماذا سمحت بالاصل في البناء عليها وصرف الاموال من قبل المواطن لتأتي بعد ذلك وتقوم بتهديمها"،؟ مبينة ان " فصل الشتاء على الابواب ولا يمكن ان نرضى للمواطن ان يتشرد ويبقى بلا مأوى ".وطالبت ، الجهات المختصة والدوائر ذات العلاقة بالتوقف عن اعمال الهدم واعطائنا الفرصة للحصول على الموافقات اللازمة وحسب القانون من اجل السعي لتحويل جنس هذه الاراضي التي شيدت عليها الابنية من زراعي الى سكني لتوفير سكن لائق لكل مواطن عراقي وهذه ليست بمنة من احد وانما هي استحقاق انساني ودستوري ، داعية رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي الى الايعاز الى قيادة عمليات بغداد للسماح بدخول مواد البناء للهياكل التي لديها نسب انجاز متقدمة ./انتهى5

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