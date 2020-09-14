الحكومة العراقية توافق على مشروع الموازنة المالية للبلاد لعام 2020

2020/09/14 | 18:13 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعتمد العراق بشكل أساسي على عائدات النفط لتمويل الموازنة السنوية للبلاد

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