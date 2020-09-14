صحيفة: كافاني عرض نفسه مرتين على برشلونة

2020/09/14 | 18:15 - المصدر: عين العراق

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فجرت صحيفة “سبورت” الكتالونية مفاجأة من العيار الثقيل حول مهاجم باريس سان جيرمان السابق ومنتخب أوروجواي، إدينسون كافاني.

وذكرت الصحيفة أن أن “كافاني قد عرض نفسه مرتين على برشلونة في الأسابيع الأخيرة، وحاول إقناع المسئولين الكتلان لضمه في الميركاتو الصيفي الحالي”.

وتابعت الصحيفة أن “كافاني يعلم منذ بداية سوق الانتقالات بأن برشلونة يريد التعاقد مع مهاجم جديد، خاصة بعد إبلاغ مواطنه لويس سواريز بعدم الحاجة لجهوده من طرف المدرب، رونالد كومان”.

وبينت أن “كافاني كان يرى أن عقد لمدة عامين مع برشلونة قد يتناسب مع خطط النادي الكتالوني، خاصة وأن برشلونة لديه أزمة مالية للتعاقد مع مهاجم قوي، بعد تعثر مفاوضاته مع إنتر ميلان لضم، لاوتارو مارتينيز”.

واكملت “في برشلونة، يضعون كافاني في مصاف المهاجمين المميزين في أوروبا، لكن بعدما درست الإدارة الفنية العرض المقدم من اللاعب استبعدته مؤقتًا في الوقت الحالي لأنه لم يكن أبدًا من أولويات الفريق”.

ويبحث الأوروجواياني في الوقت الحالي عن فريق جديد ينتقل إليه، لكن لم يتوصل لأي اتفاق رسمي حتى الآن، على الرغم من اهتمام أكثر من نادٍ على رأسهم أتلتيكو مدريد وبنفيكا.

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