زعيم حزب إسرائيلي يكشف عهدا قطعه نتانياهو للإمارات والبحرين.. ومكتب رئيس الحكومة يرد

2020/09/14 | 18:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس حزب ميريتس الإسرائيلي، نيتسان هورويتز، الإثنين، إن رئيس وزراء بلاده بنيامين نتانياهو وافق على تجميد الاستيطان مقابل اتفاق التطبيع مع الامارات العربية المتحدة والبحرين.

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