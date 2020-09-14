الاستخبارات تلقي القبض على 3 مطلوبين في بغداد

2020/09/14 | 18:21 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اعلنت المديرية العامة للاستخبارات والأمن، الاثنين، عن القاء القبض على ثلاثة مطلوبين في العاصمة بغداد.



وقالت المديرية في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (14 ايلول 2020)، انه "عملاً بالتوجيهات الصادرة من المراجع العليا بخصوص تكثيف الجهود لملاحقة العناصر المطلوبة للقضاء وتحديد أماكن تواجدهم بالاعتماد على المعلومات الاستخبارية الدقيقة، حيث ألقت مفارز مديرية استخبارات وامن بغداد الميدانية التابعة إلى المديرية العامة للاستخبارات والأمن وبالتنسيق مع فوج طوارئ بغداد الأول القبض على أحد العناصر المطلوبة للقضاء وفق المادة (421) من قانون العقوبات، جاء الاعتقال من خلال تواجده في منطقة الرحمانية ببغداد".

واضاف البيان ان "مفارز المديرية تمكنت وبالتعاون مع الفرقة الأولى شرطة اتحادية من اعتقال إحدى المتهمات في منطقة زيونة، مطلوبة للقضاء في قضايا المخدرات، صادرة بحقها مذكرة قبض وفق أحكام المادة (28) مخدرات".

وتابع البيان انه "وفي السياق نفسه استطاعت مفارز المديرية العامة للاستخبارات والأمن من إلقاء القبض على متهم مطلوب للقضاء في منطقة الزعفرانية، صادره بحقه مذكرة قضائية وفق أحكام المادة (406)، تم احالته إلى الجهات المختصة لإكمال أوراقه التحقيقية".

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