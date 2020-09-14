2020/09/14 | 18:21 - المصدر: سومر نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سومر نيوز: بغداد.. أكد البنك الدولي، بأن العراق احتل المركز الثاني عالميا للسنة الرابعة على التوالي بين أعلى الدول ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( (سومر نيوز) تفتح ملف الغاز في العراق: طاقة تكفي لثلاثة ملايين منزل لكنها تُحرق) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( (سومر نيوز) تفتح ملف الغاز في العراق: طاقة تكفي لثلاثة ملايين منزل لكنها تُحرق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).