نائب: امريكا اسست الفساد في العراق لفرض سيطرتها الدائمة

2020/09/14 | 18:26 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص…

بين النائب عن تحالف سائرون رياض محمد، الاثنين، ان الولايات المتحدة الامريكية هي من اسست الفساد والمحاصصة في العراق لفرض سيطرتها الدائمة على المشهد السياسي.

وقال محمد في تصريح لـ/ المعلومة /، ان “امريكا هي من سمحت للقادة السياسيين بان يفسدوا حيث عملت على تقسيم المناصب بشكل طائفي ومكوناتي لتشجيع عملية الفساد”، لافتا الى ان “امريكا لا ترغب بالقضاء على الفساد في العراق كون ذلك يحقق الاستقرار السياسي وهذا الامر لا يروق لها”.

واضاف ان “القيادة الامريكية هي من اسست الفساد في العراق وداخل مفاصل الدولة لفرض سيطرتها الدائمة على المشهد السياسي”، مبينا ان “محاربة الفساد يجب ان تبدأ بقطع التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي”.

ورفض تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، الخميس الماضي، تسويف قرار مجلس النواب بشأن إخراج القوات الأمريكية من البلاد، فيما بين أن القرار يجب الالتزام به.



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