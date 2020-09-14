اجتماع عاصف منتظر بين ميسي وبارتوميو

2020/09/14 | 18:27 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أوضح تقرير إعلامي، أن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة، سيعقد اجتماعًا مع ليونيل ميسي قائد الفريق، خلال الفترة المقبلة، لبحث عدة أمور، منها خفض الرواتب.وذكر الموقع الرسمي لقناة كواترو، أن ميسي وبارتوميو يعرفان ضرورة الجلوس للتفاوض من أجل خفض راتب اللاعب، وليس لمناقشة رحيل أو بقاء البرغوث.وأضافت أن ميسي سيتعين عليه مواجهة بارتوميو وجهًا لوجه، حيث يتوجب عليه قبول خفض راتبه، بجانب رواتب لاعبي الفريق الأول.ولفتت القناة إلى أن الموسم الماضي شهد تكبد برشلونة لخسائر مالية بقيمة 98 مليون يورو، حيث حاول خلالها برشلونة، تخفيض تلك الخسارة من خلال بيع آرثر ميلو إلى يوفنتوس.وتابعت أن البارسا يحتاج لخفض فاتورة الأجور، والذي سيبدأ بمطالبة اللاعبين بخفض رواتبهم السنوية، وستكون المواجهة الأولى بين ميسي الذي يمثل الفريق باعتباره القائد، وبارتوميو، في اجتماع قد تندلع منه شرارة جديدة بين الثنائي.يذكر أن ليونيل ميسي خرج، ووجه انتقادات لاذعة لبارتوميو، عقب إعلان استمراره لعام إضافي مع برشلونة.Mohameed

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