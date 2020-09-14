وزير التعليم يعلن استعداد الجامعات لخوض تجربة التعليم المدمج العام الدراسي المقبل

2020/09/14 | 18:27 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نبيل كاظم عبد الصاحب، استعداد الجامعات كافة لخوض تجربة التعليم المدمج التي تضمنتها خطة العام الدراسي المقبل 2021/2020.جاء ذلك خلال اطلاعه عبر دائرة الكترونية مغلقة، الاثنين، على أجواء الاختبارات النهائية الإلكترونية في كلية الطب بجامعة بغداد وكلية الهندسة في الجامعة العراقية وقسم الهندسة الكهربائية في الجامعة التكنولوجية فيما تابع تفاصيل الامتحانات في الجامعة التكنولوجية، وجامعة الكرخ للعلوم، وجامعة ديالى، وجامعة البصرة، والجامعة المستنصرية، وجامعة القاسم الخضراء، وكلية الحلة الجامعة، وكلية دجلة الجامعة، وجامعة كلكامش، وكلية آشور الجامعة، وكلية العراق الجامعة، والجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا، وكلية المنصور الجامعة.واكد وزير التعليم في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، أن" استراتيجية الخدمات التعليمية الرقمية في مؤسسات التعليم العالي ستعزز خط الشروع باتجاه التحول المنهجي والإجرائي في مناهج تسويق المعرفة".وفاء الفتلاوي شارك إذا أردت

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