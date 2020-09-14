الصحة تعلن الموقف الوبائي لفايروس كورونا في العراق

2020/09/14 | 18:27 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن الموقف الوبائي لفايروس كورونا في العراق مؤكدة ان الاصابات التي تم تسجيلها وصلت الى 4169 ، فيما كان من تم شفاءه وصل 4427 وعدد حالات الوفاة بلغت 72 حالة .

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