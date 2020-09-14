وزير الخارجية من برلين : موقفنا واضح من الانتشار الأميركي وألمانيا وفرنسا تؤكدان دعم العراق

2020/09/14 | 18:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- جددت كل من ألمانيا وفرنسا دعمهما للحكومة العراقية برئاسة مصطفى الكاظمي ، مؤكدا إن قرار مجلس الوزراء يتحدث عن جدولة إعادة الانتشار للقوات الأميركية، من جانبه قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس قدمنا ملياري يورو للعراق كمساعدات في إعادة الإعمار .وقال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الالماني هايكو […]

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