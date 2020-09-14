ملا طلال: عجز كبير في موازنة 2020.. وهذا ما يخص الرواتب

2020/09/14 | 18:29 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

كشف أحمد ملا طلال، المتحدث باسم رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الاثنين، عن عجز كبير في موازنة 2020، مؤكدا انها أمنت رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية حتى نهاية العام، فيما أشار إلى تحديد بعض الأشخاص المتورطين باغتيال هشام الهاشمي و"شهداء" البصرة.

وذكر ملا طلال في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة بغداد وتابعه "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم، (14 أيلول 2020)، إن "موازنة 2020 جاءت لتنظيم عملية الإنفاق والاقتراض الداخلي والخارجي حتى نهاية العام والعجز فيها كبير وتم فيها تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية حتى نهاية العام".

وأضاف، أن "موازنة العام المقبل 2021 ستكون مختلفة عن طبيعة الموازنات المقرة منذ 2003 وسيكون هناك تغيير بأبواب الصرف وتعاط جديد في تبويب الإيرادات".

وبشأن الاغتيالات وشهداء التظاهرات، أشار ملا طلال الى أن "طرح اية معلومة بخصوص اغتيال هشام الهاشمي وشهداء البصرة قد يعرقل سير التحقيقات وتم تحديد بعض الأشخاص المتورطين وهناك تعقيد أكبر والقضية متابعة من قبل اهم الأجهزة الأمنية في البلد"، كاشفا عن "قرب تشكيل لجنة تقصي الحقائق لمعرفة قتلة المتظاهرين".

وتابع ملا طلال، "قريبا قد تسمعون عن الاطاحة باسماء مهمة واحالتها للقضاء نتيجة ملفات فساد".

وفيما يتعلق باجراء الانتخابات، أكد ملا طلال أن "الحكومة ملتزمة بتهيئة الاجواء للانتخابات المبكرة".

وبشأن ملف العلاقات الخارجية، قال إن "الموقف العراقي الخارجي يؤكد على السعي باتجاه الخطوات الدبلوماسية من أجل عدم التصعيد في المنطقة"، مبينا أن "الكويت دولة جارة ومستعدون لمد حوار طويل لحل جميع القضايا".

وبخصوص موضوع الربط السككي مع دول الجوار، لفت ملا طلال الى أن "الربط السككي ما يزال الحديث عنه بأوله ومجرد أفكار".

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