بعد خمس ساعات من اطلاق سراحه.. شرطة دهوك تعيد اعتقال صحفي

2020/09/14 | 18:29 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 30 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلن مركز ميترو للدفاع عن حقوق الصحفيين، الاثنين، قيام شرطة محافظة دهوك بإعادة اعتقال الصحفي، اميد بروشكي، بعد اقل من خمس ساعات على اطلاق سراحه.

وذكر ممثل المركز في محافظة دهوك بتصريح لقناة ان ار تي، اليوم (14 ايلول 2020)، ان "شرطة دهوك قامت الليلة الماضية بإستدعاء الصحفي المذكور الى مركز شرطة (نوروز)، وعند وصوله قامت بإعتقاله، دون اعطاء اي تفاصيل حول سبب الاعتقال".

وكان شرطة دهوك قد افرجت عن الصحفي اميد بروشكي بكفالة قدرها 3 ملايين دينار، بعد 26 يوما من اعتقاله.

وكان بروشكي قد ذكر في وقت سابق ان القاوت الامنية منعت عنه جميع الاتصالات ولم تسمح له حتى الاتصال بعائلته طول فترة اعتقاله ومنعت عنه الزيارات.

جدير بالذكر ان القوات الامنية في محافظتي دهوك واربيل قد قامت يومي الـ 19 والـ 20 من شهر اب الماضي بإغلاق مكتبي قناة ان ار تي في المحافظتين واعتقلت عددا من الصحفيين.

ا.ح

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