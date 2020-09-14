2020/09/14 | 18:34 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق – بغداد

أعلنـت المديرية العامة للتنمية الصناعية إحدى تشكيلات وزارة الصناعة والمعادن عن منح 100 إجازة تأسيس لمشاريع صناعية جديدة خلال شهر تموز الماضي .

وذكر بيان للمديرية، أن المديرية حققت إنجازاً تخصصياً خلال شهر تموز من خلال تقديم التسهيلات الخاصة بمنح موافقات تأسيس مشاريع صناعية جديدة ولكافة المحافظات العراقية بلغت 100 إجازة تأسيس توزعت على مختلف الصناعات الغذائية منها والكيمياوية والإنشائية والهندسية والنسيجية ، مبيناً أن الصناعات الغذائية سجلت أعلى نسبة من حيث عدد الإجازات الممنوحة وبواقع 48 إجازة تليها في المرتبة الثانية الصناعات الكيمياوية والبلاستيكية والورقية بواقع26 إجازة والصناعات الإنشائية بواقع 13 إجازة والصناعات الهندسية بعدد 13 إجازة أيضاً ، موضحاً بأن الإجازات شملت كافة المحافظات العراقية بدءاً من محافظة بغداد التي أحتلت المرتبة الأولى بعدد 23 إجازة تليها محافظة بابل بعدد 15 إجازة ومحافظة البصرة بعدد 113 إجازة .

واشار البيان الى انه من الإجراءات الضرورية والتي تمس واقع القطاع الخاص وترتبط بصورة مباشرة بمدى إمكانية إنشاء مشروع صناعي متكامل وضمن محيط بيئي مناسب وظروف العمل الإنتاجية هي عملية تخصيص قطع أراضي صناعية تقام عليها المشاريع الصناعية كاشفاً عن تخصيص38 قطعة ترض خلال شهر تموز توزعت على محافظة كركوك وبواقع 9 تخصيص تليها محافظتي البصرة وبابل بواقع 6 تخصيص ومحافظات بغداد ونينوى بواقع 3 تخصيص ومحافظات القادسية وميسان وذي قار بواقع 2 تخصيص فيما تم تخصيص قطعة أرض واحدة لكل من محافظات النجف الأشرف وكربلاء وديالى والأنبار و واسط .

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (100 إجـازة تأسيس لمشاريـع صناعيـة جديـدة في العراق خلال شهـر تمـوز الماضي) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (100 إجـازة تأسيس لمشاريـع صناعيـة جديـدة في العراق خلال شهـر تمـوز الماضي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).