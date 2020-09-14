اتحاد بناء الاجسام يبحث انطلاق موسمه الجديد

2020/09/14 | 18:35 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد.

يبحث اتحاد بناء الاجسام، انطلاق الموسم المقبل باجتماع يوم الاحد المقبل.

وقال المنسق الاعلامي للاتحاد هشام الواني لـ /المعلومة/ ان ” الاتحاد العراقي المركزي لبناء الاجسام، قرر عقد اجتماع مع رؤساء الاتحادات الفرعية وذلك بتمام العاشرة صباحاً من يوم الاحد المقبل”.

واوضح ان “الاجتماع ياتي لبحث انطلاق الموسم الجديد والية بطولات العراق وكيفية المشاركة في البطولات الخارجية، خاصة بعد توقف مبير بسبب جائحة كورونا”.

وكانت اللجنة العليا للصحة والسلامة، قد قررت استئناف الانشطة الرياضية ابتداءً من 12 ايلول الجاري.



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