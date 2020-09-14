ملا طلال يعلن عن توصل الحكومة لتحديد بعض الاشخاص المسؤولين عن اغتيال الهاشمي/ موسع

2020/09/14 | 18:44 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اعلن احمد ملا طلال الناطق باسم رئيس الوزراء عن توصل الحكومة لتحديد بعض الاشخاص المسؤولين عن اغتيال هشام الهاشمي.وقال في المؤتمر الصحفي الخاص بجلسة مجلس الوزراء الاستثنائية اليوم ان : هناك معلومات لايمكن البوح بها خاصة بقضية الشهيد هشام الهاشمي في ظل استمرار التحقيقات حول اغتياله وغيره من الناشطين.واضاف ملا طلال ان : اي بوح حول حوادث الاغتيال ان كان في بغداد او البصرة وغيرها قد تؤثر على سير التحقيق.واوضح ان موازنة العام المقبل ستكون مختلفة عن الموازنات السابقة ومنذ 2003 عبر تغيير ببوابات الصرف وعدم الاعتماد على الاقتراض وسيصوت عليها في مجلس الوزراء خلال 45 الى 60 يوما.واكد ملا طلال ان بيان المرجعية الاخير داعم لاجراءات الحكومة والاستمرار بخطواتها الايجابية .



وقريبا ستسمعون عن اسماء مهمة من لجنة مكافحة الفساد واحالتها للتحقيق اضافة الى تشكيل لجنة تقصي الحقائق لمعرفة الجناة الذي اغتالوا شبابنا منذ تشرين الاول الماضي.واشار الى ان الكفاءة والنزاهة المبدا الاساس في اختيار الدرجات الخاصة ومن حق الكتل السياسية الاعتراض على بعض الشخصيات .وحول التدخل التركي المستمر بين ملا طلال ان الوصول لمجلس الامن الدولي بهذا الخصوص تتطلب موقفا وطنيا موحدا وموقفنا عدم التصعيد ونحرص على تجنب الصدام مع دولة صديقة لدينا علاقات طيبة معها.وبشان العلاقة مع الكويت ومسألة الربط السككي تابع ملا طلال ان الحكومة لن تفرط بحقوق الشعب باي حصة او موقف استنادا للمواثيق الدولية ونحن مستعدون لحوار طويل مع الأشقاء الكويتيين.وشدد على اهمية اقرار البرلمان لقانون الجرائم الإلكترونية الذي مضى وقت طويل بادراجه لان بدون اقراره تبقى الحكومة مكبلة ولكنها لن تتدخر وسعا في اتخاذ اي اجراء قضائي وفق القوانين النافذة./انتهى3

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