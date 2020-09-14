مستشار الأمن الوطني يؤكد أهمية التعاون الأمني والاستخباري المشترك بين العراق ومصر

2020/09/14 | 18:44 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اكد مستشار الأمن الوطني قاسم الأعرجي، على أهمية التعاون الأمني والاستخباري المشترك بين العراق ومصر، وتبادل الزيارات التي من شأنها تعزيز التواصل الأخوي وتطوير العلاقات الثنائية في جميع المجالات.



وبحث الاعرجي ، خلال لقائه اليوم سفير جمهورية مصر العربية في بغداد علاء موسى ، تطوير العلاقات التأريخية بين بغداد والقاهرة، وسبل الارتقاء بها بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.من جهته أكد السفير المصري، أن بلاده على استعداد دائم للتعاون مع العراق في مجالات الأمن والتنمية والاقتصاد وتبادل المعلومات، مبينا أن مصر مستعدة لفتح آفاق عمل أوسع مع أشقائها في العراق بمايخدم مصالح البلدين، ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم./انتهى5

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