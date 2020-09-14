وزير التعليم يتابع الامتحانات النهائية في الجامعات ويؤكد استعدادها لخوض تجربة التعليم المدمج

2020/09/14 | 18:44 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ تابع وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب مجريات الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الأول في الجامعات للعام الدراسي 2020/2019.وأكد الوزير استعداد الجامعات كافة لخوض تجربة التعليم المدمج التي تضمنتها خطة العام الدراسي المقبل 2021/2020، مؤكدا أن استراتيجية الخدمات التعليمية الرقمية في مؤسسات التعليم العالي ستعزز خط الشروع باتجاه التحول المنهجي والإجرائي في مناهج تسويق المعرفة.واطلع عبر دائرة الكترونية مغلقة على أجواء الاختبارات النهائية الإلكترونية في كلية الطب بجامعة بغداد وكلية الهندسة في الجامعة العراقية وقسم الهندسة الكهربائية في الجامعة التكنولوجية فيما تابع تفاصيل الامتحانات في الجامعة التكنولوجية، وجامعة الكرخ للعلوم، وجامعة ديالى، وجامعة البصرة، والجامعة المستنصرية، وجامعة القاسم الخضراء، وكلية الحلة الجامعة، وكلية دجلة الجامعة، وجامعة كلكامش، وكلية آشور الجامعة، وكلية العراق الجامعة، والجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا، وكلية المنصور الجامعة./انتهى7

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