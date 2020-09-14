علماء قلقون من تفاصيل

2020/09/14 | 18:46 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]حين جرى الإعلان، مؤخرا، عن وقف تجارب سريرية للقاح محتمل ضد كورونا، بسبب مرض أحد المتطوعين في الاختبار، لم يكشف مسؤولو الشركة البريطانية "أسترا زينيكا" عن تفاصيل ما وقع، واكتفوا بالحديث عن ذلك في اجتماع مغلق.

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